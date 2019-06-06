Макгрегора призвали «свалить» из MMA

<img src="//img.gazeta.ru/files3/290/12267290/RTS2EY0M-pic905-895x505-89743.jpg">

Боец абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи подверг критике ирландца Конора Макгрегора за желание вернуться в бокс, передает «Советский спорт».

«Хватит нести фигню и гадить на смешанные единоборства! Ты хочешь новый бой с Хабибом Нурмагомедовым? Подерись для начала со мной или победителем боя между Дональдом Серроне и Тони Фергюсоном. Если ты не готов — свали нахрен из спорта и наслаждайся своим баблом», — написал Гэтжи в твиттере.

Ранее Макгрегор вызвал бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера-младшего на реванш. Первый бой, в котором победил американец, прошел в августе 2017 года и завершился техническим нокаутом в десятом раунде.