Стали известны подробности травмы Неймара

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Нападающий сборной Бразилии и «Пари Сен-Жермен» Неймар не сможет выступить на Кубке Америки, передает «Советский спорт».

Как сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола (CFB), у форварда диагностировали разрыв связок голеностопного сустава на правой ноге.

Неймар получил травму на 14-й минуте товарищеского матча против команды Катара после подката полузащитника Ассима Мадибо. Бразилец продолжил игру, однако через семь минут был вынужден покинуть поле.

Встреча между сборными Бразилии и Катара завершилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканской команды.

Ранее главный тренер сборной Бразилии Тите высказался о травме Неймара.