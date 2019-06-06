Стали известны подробности травмы Неймара
Нападающий сборной Бразилии и «Пари Сен-Жермен» Неймар не сможет выступить на Кубке Америки, передает «Советский спорт».
Как сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола (CFB), у форварда диагностировали разрыв связок голеностопного сустава на правой ноге.
Неймар получил травму на 14-й минуте товарищеского матча против команды Катара после подката полузащитника Ассима Мадибо. Бразилец продолжил игру, однако через семь минут был вынужден покинуть поле.
Встреча между сборными Бразилии и Катара завершилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканской команды.
Ранее главный тренер сборной Бразилии Тите высказался о травме Неймара.