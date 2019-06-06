Обвинившая Неймара в изнасиловании девушка впервые рассказала о случившемся

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Модель Нажила Триндади, обвинившая нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, впервые рассказала подробности произошедшего, передает «Советский спорт».

«Я общалась с Неймаром как с обычным человеком. Он меня страстно желал и спросил, когда я смогу прийти к нему. Я ответила, что не могу прийти из-за финансовых проблем и работы. Тогда он заверил, что может решить все проблемы. Мне очень хотелось с ним встретиться», — сказала Триндади в интервью телеканалу SBT.

По словам девушки, в номере отеля футболист был агрессивен в своих действиях.

«Он начал меня целовать, раздевать, и поначалу мне это нравилось. Но дальше он стал действовать грубо. Оказалось, что у него не было презерватива, и я сказала, что так не пойдет, на этом все и закончится. Но он продолжал. Мне было больно, и я громко сказала: «Хватит, мне больно». Он ответил: «Ну извини, красотка», — добавила Триндади.

Модель отметила, что Неймар не останавливался и не реагировал не ее крики.

«Он развернул меня и начал насиловать, бить. Когда все закончилось, я пребывала в шоке. Только потом осознала, что произошло. Хочу, чтобы он заплатил за этот поступок. Для меня это не вопрос денег. Если бы мне нужны были деньги, я бы пошла по более простому пути», — сказала Триндади девушка.

Ранее в сети появилось видео Неймара с обвинившей его в изнасиловании девушкой.