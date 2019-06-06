В сети появилось видео Неймара с обвинившей его в изнасиловании девушкой
В сети появилась видеозапись времяпровождения нападающего «ПСЖ» Неймара и обвинившей его в изнасиловании девушки в отеле, сообщает «Советский спорт».
Ролик был опубликован на странице Tina #LecoNão в твиттере. На нем видно, как Неймар и предполагаемая жертва целуются, после чего девушка начинает бить футболиста и громко ругается. На этом моменте видео прерывается.
На прошлой неделе неизвестная девушка написала на бразильца заявление в полицию, обвинив его в изнасиловании. Неймар отрицал вину и заявил, что стал жертвой мошенников. Кроме того, он опубликовал переписку с ней, на которой присутствовали интимные кадры. За это ему предстоит объясниться в полиции.
Что же до девушки, то она спустя несколько дней после явки в правоохранительные органы изменила показания, сообщив, что их связь с футболистом произошла по взаимному согласию, однако после он ее ударил.
Ранее сообщалось, что Неймар травмировался в товарищеском матче и заплакал.