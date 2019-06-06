Неймар даст показания по делу о публикации интимных фото

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Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар выступит перед следствием в рамках дела о публикации им фотографий интимного содержания, сообщает ТАСС.

Как стало известно UOL Esporte, форвард «Пари Сен-Жермен» будет вызван в полицию для дачи показаний 7 июня. Дата уже согласована с адвокатом футболиста и следователем по делу Пабло Сартори. Визит в правоохранительные органы не позволит Неймару полностью провести подготовку к матчу Бразилии против Гондураса.

Несколько дней назад стало известно, что неизвестная женщина обвинила 27-летнего футболиста в изнасиловании, которое якобы произошло в одном из отелей Парижа. Неймар в своем инстаграме опубликовал личную переписку с предполагаемой жертвой, а помимо сообщений показал интимные фотографии девушки, которые она ему отправляла. По этому эпизоду полиция предъявила обвинения форварду, а социальная сеть удалила ролик.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии поддержал обвиняемого в изнасиловании Неймара.