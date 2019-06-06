ЦСКА интересуется бывшим форвардом «Арсенала»

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Московский ЦСКА проявляет заинтересованность в нападающем «Тулузы» Яя Саного, сообщает «Советский спорт».

По информации Footmercato, бывший форвард лондонского «Арсенала» не уверен в своем будущем в французском клубе, поэтому может рассмотреть варианты трансфера. Существует высокая вероятность, что он в итоге сменит команду.

Агент футболиста Джибриль Мандефу заявил, что Саного на хорошем счету в Англии и России, где он интерес армейцам.

26-летний Саного в прошедшем сезоне чемпионата Франции забил три мяча в 21 матче.

Ранее сообщалось, что «Удинезе» подпишет защитника ЦСКА Родриго Бекао.