ЦСКА интересуется бывшим форвардом «Арсенала»
Московский ЦСКА проявляет заинтересованность в нападающем «Тулузы» Яя Саного, сообщает «Советский спорт».
По информации Footmercato, бывший форвард лондонского «Арсенала» не уверен в своем будущем в французском клубе, поэтому может рассмотреть варианты трансфера. Существует высокая вероятность, что он в итоге сменит команду.
Агент футболиста Джибриль Мандефу заявил, что Саного на хорошем счету в Англии и России, где он интерес армейцам.
26-летний Саного в прошедшем сезоне чемпионата Франции забил три мяча в 21 матче.
Ранее сообщалось, что «Удинезе» подпишет защитника ЦСКА Родриго Бекао.