Финал африканской Лиги чемпионов переиграют из-за скандала

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Финальный матч африканской Лиги чемпионов между тунисским «Эсперансом» и марокканским клубом «Видад Касабланка» будет переигран, сообщает «Советский спорт».

Как информирует пресс-служба Африканской конфедерации футбола, объявленный победителем «Эсперанс» обяжут вернуть титул. Новый финальный матч состоится на нейтральном поле.

Такое решение было принято в связи с тем, что футболиста «Видад Касабланки» в первой игре финала отказались продолжать матч после того, как арбитр не засчитан их гол, воспользовавшись системой видеоповтора. Судья дал свисток, а футболистам тунисского клуба вручили кубок и медали.

Ранее сообщалось, что «Эсперанс» выиграл африканскую ЛЧ после отказа соперника выходить на поле.