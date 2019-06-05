Месси: мой средний сын болеет за «Реал»

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Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о клубных предпочтениях среднего сына, передает «Советский спорт».

Сын предпочитает клубу отца заклятого противника каталонцев, мадридский «Реал».

«Тьяго не пропускает матчи. Матео тоже любит футбол, он носит все футболки. Мы играли дома, и он сказал мне: «Я за «Ливерпуль», который выиграл у тебя. С «Валенсией» та же история: «Валенсия» выиграла, я за «Валенсию». Когда смотрим футбол вместе по телевизору, он кричит, когда забивает «Реал». Он является фанатом «Реала», — цитирует Месси TyC Sports.

Стоит отметить, что в семье Лео подрастает трое мальчиков.

Ранее Эриксен высказался о возможном переходе в «Реал».