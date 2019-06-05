Хабиб обратился к Фетисову за поддержкой

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Чемпион «Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Депутата Государственной Думы Федерального Собрания Вячеслава Фетисова, передает «Советский спорт».

Прославленный хоккеист затронул тему развития хоккея на Северном Кавказе, предложив молодому поколению не бороться с утра до вечера, а заняться командными видами спорта, включая хоккей.

«Уважаемый Вячеслав Александрович, нам бы льда в Дагестан, негде играть. Дайте нам чуть поддержки. Ох, как заиграем», — написал Нурмагомедов в инстаграме.

Ранее жену Павла Мамаева допросили про наркотики.