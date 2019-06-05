Президент UFC: матч-реванш Нурмагомедова с Макгрегором реален

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал возможность проведения матча-реванша с участием чемпиона турнира в легком весе Хабиба Нурмагомедова и ирландского бойца смешанных стилей (ММА) Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».

По словам главы UFC повтор боя спортсменов возможен. Но все решения Уайт отложил на 7 сентября, когда российский боец встретится с Дастином Порье в Абу-Даби в рамках UFC 242.

«Конору хочется получить этот бой. Он жаждет реванша с Хабибом. Так что все эти ребята будут драться. Но, пять таки, все решится по итогу UFC 242 и в предстоящий уик-энд. Только тогда мы поймем, что будет с Конором. Но реванш Хабиба с Макгрегором абсолютно реален. Нам нужно понаблюдать за тем, как будут развиваться события с ближайшими боями, чтобы узнать, чего хочет Макгрегор», — приводит слова президента чемпионата MMA Fighting.

Ранее стал известен план Хабиба Нурмагомедова на бой с Порье.