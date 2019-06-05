Клопп рассказал о вечеринке «Ливерпуля» в честь победы в Лиге чемпионов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/15/7838015/2015-10-22T201654Z_88546614_MT1ACI14115356_RTRMADP_3_SOC-pic905-895x505-90328.jpg">

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился тем, как команда отпраздновала победу в Лиге чемпионов сезона-2018/10, передает «Советский спорт».

По словам наставника «красных» вечеринка по такому случаю прошла отлично

«Лично я стоял в углу, пил пиво и общался с друзьями и семьей. Потом я пошел спать. Эта вечеринка была прекрасной», — цитирует 51-летнего немца Sportbild.

Встреча двух английских команд, «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», в финальном матче турнира закончилась победой подопечных Клоппа со счетом 2:0.

Игра проходила в Мадриде на домашнем поле «Атлетико» — стадионе «Ванда Метрополитано».

Ранее сообщалось, что бойфренд выбежавшей в финале ЛЧ модели прокомментировал инцидент.