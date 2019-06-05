Украинский футболист открестился от «Зенита»
Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виталий Миколенко откажется от варианта перехода в петербургский «Зенит», если такая возможность появится, сообщает «Советский спорт».
«Переезд в «Зенит»? Нет. «Ливерпуль»? Нужно решать. За границу хочется», — сказал Миколенко в интервью YouTube-каналу Footboom.
20-летний Миколенко в прошедшем сезоне чемпионата Украины принял участие в 32 матчах, отметившись одним голом и пятью результативными передачами.
Минувшей зимой сине-бело-голубые подписали другого украинского футболиста — экс-защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого. С тех пор он не вызывался в национальную сборную страны.
Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Штутгарта».