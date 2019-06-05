Одноклубник Овечкина в третий раз станет участником гей-парада

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Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Брэйдан Холтби станет участником парада представителей сексуальных меньшинств, сообщает «Советский спорт».

Как гласит заявление пресс-службы НХЛ, Холтби в третий раз посетит акцию Capital Pride, которая пройдет в столице США 8 июня. Всего на улицы Вашингтона в поддержку ЛГБТ выйдут порядка 150 тысяч человек и пройдут 1,5 километра по улицам города.

Ранее сообщалось, что Холтби установил клубный рекорд по шат-аутам в Кубке Стэнли.