Президент UFC высказался о реванше Хабиба Нурмагомедова и Макгрегора

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мыслями о возможном реванше между чемпионом легкого дивизиона Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».

Как заверил Уайт, ответный поединок россиянина с Макгрегором состоится. В октябре прошлого года Орел победил ирландца в титульном поединке и защитил пояс.

«Конор хочет получить этот бой, он хочет реванша с Хабибом. Эти ребята будут драться. Повторю снова: все будет решаться 7 сентября в Абу-Даби и в предстоящий уик-энд. После этого мы поймем, что будет с Конором. Реванш Хабиба с Макгрегором абсолютно реален. Мы посмотрим, как будут развиваться события с ближайшими боями, и узнаем, чего хочет Макгрегор», — цитирует Уайта MMA Fighting.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов и Дастин Порье подписали соглашение о проведении боя.