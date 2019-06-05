Президент UFC высказался о реванше Хабиба Нурмагомедова и Макгрегора
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мыслями о возможном реванше между чемпионом легкого дивизиона Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».
Как заверил Уайт, ответный поединок россиянина с Макгрегором состоится. В октябре прошлого года Орел победил ирландца в титульном поединке и защитил пояс.
«Конор хочет получить этот бой, он хочет реванша с Хабибом. Эти ребята будут драться. Повторю снова: все будет решаться 7 сентября в Абу-Даби и в предстоящий уик-энд. После этого мы поймем, что будет с Конором. Реванш Хабиба с Макгрегором абсолютно реален. Мы посмотрим, как будут развиваться события с ближайшими боями, и узнаем, чего хочет Макгрегор», — цитирует Уайта MMA Fighting.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов и Дастин Порье подписали соглашение о проведении боя.