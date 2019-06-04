Ягудин не считает толстых людей красивыми
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин не считает толстых людей красивыми, передает «Советский спорт».
В интервью «СтарХиту» известный российский спортсмен заявил, что с лишним весом нужно бороться.
«Что бы я сделал с собой, если бы весил сто килограммов? Застрелился бы, наверное. Конечно, так говорить не модно стало, но лично я не считаю толстых людей красивыми. Я уверен в том, что с лишним весом нужно бороться. К тому же, быть жирненьким неудобно», — заявил 39-летний фигурист.
Ягудин также отметил, что он всегда носит с собой маленький перекус в виде батончика.
На счету фигуриста есть титулы чемпиона мира и три титула чемпиона Европы.
С 2016 года женат на двукратной чемпионке мира Татьяне Тотьмяниной.