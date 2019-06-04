Обвинившая Неймара в изнасиловании девушка не сработалась с адвокатами
Обвинившая бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании девушка лишилась помощи юридической компании, передает «Советский спорт».
Как сообщает Globo, адвокаты обнаружили нестыковки в показаниях жертвы, которая стала утверждать, что связь с 27-летним бразильцем была по обоюдному согласию, и что в процессе он начал бить ее.
Компания тут же расторгла контракт с девушкой, но она уже успела нанять новых адвокатов.
Стоит отметить, что широкой огласке данный инцидент был придан 2 июня.
Ранее стало известно, что говорили о погибшем футболисте Рейесе близкие и коллеги.