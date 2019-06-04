Обвинившая Неймара в изнасиловании девушка не сработалась с адвокатами

<img src="//img.gazeta.ru/files3/629/12389629/RTX6VZKZ-pic905-895x505-45120.jpg">

Обвинившая бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании девушка лишилась помощи юридической компании, передает «Советский спорт».

Как сообщает Globo, адвокаты обнаружили нестыковки в показаниях жертвы, которая стала утверждать, что связь с 27-летним бразильцем была по обоюдному согласию, и что в процессе он начал бить ее.

Компания тут же расторгла контракт с девушкой, но она уже успела нанять новых адвокатов.

Стоит отметить, что широкой огласке данный инцидент был придан 2 июня.

Ранее стало известно, что говорили о погибшем футболисте Рейесе близкие и коллеги.