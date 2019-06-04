Тарпищев оценил выход Хачанова в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/975/11674975/upload-RIAN_2802226.HR.ru-pic905-895x505-20985.jpg">

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Карена Хачанова в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

Россиянин в 1/8 финала одолел аргентинца Хуан-Мартина дель Потро — 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.

«Хачанов набирает форму и удачно выступает в Париже, вся молодёжь у мужчин окрепла и готова показывать стабильный результат. Жаль, что Медведев не смог пройти далеко. В его случае явно повлияли недооценка соперника и нехватка концентрации, но это послужит уроком. Перед приближающимися Олимпийскими играми прогресс молодых теннисистов, в том числе Хачанова, радует», — цитирует Тарпищева ТАСС.

За выход в полуфинал Хачанов сразится с австрийцем Домиником Тимом.

Ранее Хачанов стал первым россиянином с 2010 года, вышедшим в 1/4 финала «РГ».