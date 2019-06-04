Названы звезды четвертого матча серии финала Кубка Стэнли

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков четвертого матча финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Сент-Луис Блюз» обыграл «Бостон Брюинз». Среди них не оказалось российского форварда «блюзменов» Владимира Тарасенко, который записал на свой счет гол. Об этом сообщает «Советский спорт».

Первой звездой дня признан нападающий «Сент-Луиса» Райан О'Райлли, чей дубль принес команде из штата Миссури победу.

Вторым лучшим игроком встречи назван защитник «Блюз» Алекс Пьетранджело, отметившийся двумя результативными передачами.

Третьей звездой дня стал еще один форвард «Сент-Луиса» Закари Сэнфорд, оформивший голевой пас.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» обыграл «Бостон» со счетом 4:2 и сравнял счет в серии — 2-2. Следующий матч пройдет в Бостоне 7 июня.