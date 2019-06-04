Василевский назвал бросок Овечкина самым неприятным в НХЛ

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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России Андрей Василевский поделился мнением об игре своего соотечественника и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. По его словам, у 33-летнего форварда самый неприятный бросок среди всех игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Да у всех на самом деле. Все ребята подготовленные. Все — лучшие. Кто ни бросит, любой может забить. Ну, давайте скажем, Александр Овечкин. Это стандартный ответ. Саша бросает очень хорошо, поверьте. Я это проверил на себе», — цитирует Василевского «Матч ТВ».

Также российский голкипер поделился секретом своего успешного сезона в составе «Тампы».

Как мне удается быть таким подвижным? Даже не знаю. Выкладываться на тренировках, наверное. Делать все, как в игре. Я очень большое внимание уделяю растяжке. Могу по полчаса или часу тянуться. До тренировки, после. Это неотъемлемая часть моей подготовки. Может, из-за растяжки я такой мобильный», — сказал он.

В прошедшем сезоне «Тампа» выиграла регулярный чемпионат НХЛ, а Василевский был признан лучшим вратарем первенства, выиграв 39 матчей.