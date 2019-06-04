Бывший защитник «Барселоны» осужден на 14 месяцев

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Защитник турецкого «Бешикташа» Адриано Коррея приговорен к 14 месяцам тюрьмы за неуплату налогов. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Sport.es, бразильский футболист во время своей карьеры в Испании уклонился от уплаты налогов на общую сумму в размере €650 тысяч. Суд назначил ему 14 месяцев тюрьмы, однако, согласно испанского законодательства, если данный срок является первым и не превышает 24 месяца, то он несет условный характер. Также Адриано обязан заплатить штраф в размере €1 млн.

В Испании 34-летний бразилец выступал за «Севилью» и «Барселону», четырежды став чемпионом Испании и выиграв в общей сумме шесть Кубков страны и четыре национальных Суперкубка.

В «Бешикташ» Адриано перешел в июле 2016 года за €800 тысяч.