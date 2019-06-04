Прервавшая финал ЛЧ девушка в купальнике приедет в Россию

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Американская модель и блогер Кинси Волански, ставшая известной после того, как она выбежала на поле во время финального матча Лиги чемпионов, призналась в намерении посетить Россию. Слова девушки приводит «Советский спорт».

«Я, кстати, еще ни разу не была в России... Так мы едем в Россию в июле... Так куда мы поедем?.. А, в Москву», — сказала она.

Волански выбежала на поле во время первого тайма матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» в одном купальнике. Позднее девушка стала известной, а ее аккаунт в инстаграме набрал почти 3 млн подписчиков, после чего был заблокирован.

Ранее известный спортивный юрист Юрий Зайцев рассказал, какие последствия может принести поступок Волански для нее самой.