Тренер Макгрегора пригрозил певцу Дрейку ударом ноги с разворота

Наставник бывшего чемпиона по версии UFC Конора Макгрегора Джон Канава высказался по поводу известного среди спортсменов «проклятия Дрейка», передает «Советский спорт».

«Если Дрейк когда-нибудь решит приехать в мой тренажерный зал, то получит с разворота ногой», — написал тренер в одной из соцсетей, сопроводив цитату кадрами из «Гриффинов», известного американского мультсериала.

Поводом для подобного высказывания стало неожиданное поражение британского боксера Энтони Джошуа в бое с американцем Энди Руисом - младшим.

«Проклятие Дрейка» — это известный интернет-мем. Его суть в том, что почти все спортсмены, делающие фотографии с рэпером перед соревнованиями, впоследствии в них проигрывают. Так, жертвами «проклятия» уже стали многие профессиональные футболисты, американский хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифз» и ирландский боец ММА Конор Макгрегор.

Ранее сообщалось, что Макгрегор поздравил Руиса с победой.

If drake ever tries visit my gym he's getting roundhoused pic.twitter.com/F0brI34Ovo