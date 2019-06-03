Адвокат Мамаева назвал дату решения по апелляции

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Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, рассказал, как долго Московский городской суд будет рассматривать апелляцию на приговор, вынесенный Павлу Мамаеву, Александру и Кириллу Кокорину, а также Александру Протасовицкому. Слова юриста передает Sport24.

«Обычно апелляции рассматривают в течении одного судебного заседания. Сколько это займет по времени, сказать пока сложно. Но точно не один час», — рассказал адвокат.

Бушманов отметил, что 13 июня дело будет рассмотрено по существу и суд вынесет решение.

«Будут ли заново исследованы доказательства? Суд обязан это сделать, если сторона защиты на этом настаивает. Дело проверяется в полном объеме, плюс могут быть исследованы дополнительно представленные доказательства. Возможно ли приглашение свидетелей? Возможно, но будут ли они, пока адвокатская тайна», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Мамаев после освобождения может продолжить карьеру в «Урале».