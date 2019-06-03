Тренер «Шахтера» рассказал о причинах перехода Ракицкого в «Зенит»

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Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека рассказа о переходе защитника Ярослава Ракицкого в петербургский «Зенит», передает РИА «Новости».

«Он подошел ко мне и сказал, что у него есть хорошее предложение. Мы это обговорили с президентом. Поняли, что для клуба это будет выгодно. Ракицкий ушел, это было его желание играть в другом чемпионате.

Это человек, с которым у меня прекрасные отношения. Даже скажу следующее: из тех футболистов, которые у меня были на протяжении этих трех лет в «Шахтере» Ракицкий, возможно, был человеком с наибольшим сердцем», — сказал Фонсека в эфире передачи «Профутбол».

Ракицкий на протяжении последних 12 лет он выступал за донецкий «Шахтер», а с 2009 года также вызывался в сборную Украины.

Ранее сообщалось, что Ракицкий стал чемпионом России и Украины в одном сезоне.