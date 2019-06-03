Гвардиола отреагировал на информацию о возвращении в «Барселону»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о шансах вернуться в «Барселону», передает «Советский спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что наставник английского клуба может сменить на посту Эрнесто Вальверде.

«Мне кажется, что Вальверде потрясающий тренер, без учета, что нас объединяет дружба. За два года он проделал очень хорошую работу. Да, Вальверде проиграл в Лиге чемпионов, но мы все проиграли. «Барселона» по-прежнему верна своему стилю.

Тренировать «Барселону»? Этот этап как тренера прошел. Теперь дело за новыми поколениями. Всякий раз, когда я могу, я посещаю «Камп Ноу», — цитирует Гвардиолу Catalunya Radio.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» три раза пробовал вступить в переговоры с Гвардиолой.