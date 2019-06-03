Неймара ожидает тюремное заключение

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Бразильскому форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару грозит тюремный срок, передает «Советский спорт».

По информации Globoesporte, 3 июня бразильская полиция начнет расследование по делу о возможном изнасиловании с участием футболиста.

Для вызова показаний вызовут как Неймара, так и предполагаемую жертву насильственных действий с его стороны.

У обеих сторон будут изъяты мобильные телефоны для изучения.

Сообщается, что согласно законам Бразилии, запрещается предлагать, обменивать, делать доступными, передавать, продавать или выставлять на продажу, распространять, публиковать или разглашать какими-либо средствами фото, видео и/или другие аудиовизуальные записи, содержащие сексуальные сцены, если на то нет согласия второй стороны.

За нарушение закона футболиста может ожидать наказание от года до пяти лет тюремного заключения7

Жертва изнасилования сообщила о произошедшем полиции Сан-Паулу. По ее словам игрок «ПСЖ» применил в отношении нее насильственные действия 15 мая в одном из парижских отелей.

Как сообщает полиция, девушка боялась регистрировать дело в другой стороне, а также находилась в глубоком эмоциональном потрясении.

Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону».