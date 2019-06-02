Черчесова не впечатлил финал Лиги чемпионов
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал финальный матч Лиги чемпионов, передает «Спорт-экспресс».
Встреча прошла 1 июня между двумя английскими клубами — «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». По итогу матча титул чемпионов завоевали «красные». Игра завершилась со счетом 2:0.
«Финал как финал», — заявил специалист на вопрос о том, какие впечатления у него остались от прошедшей игры.
«Одна команда выиграла, а другая проиграла», – добавил помощник наставника российской сборной Гинтарас Стауче.
В настоящее время Черчесов вместе с сотечественными игроками готовится к матчам отборочного тура Евро-2020.
Первые две игры пройдут 8 и 11 июня. Подопечные Черчесова сразятся со сборными Сан-Марино и Кипра соответственно.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» в шестой раз выиграл Лигу чемпионов.