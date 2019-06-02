Черчесова не впечатлил финал Лиги чемпионов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/121/12387121/RIAN_5899122.HR-pic905-895x505-29918.jpg">

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал финальный матч Лиги чемпионов, передает «Спорт-экспресс».

Встреча прошла 1 июня между двумя английскими клубами — «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». По итогу матча титул чемпионов завоевали «красные». Игра завершилась со счетом 2:0.

«Финал как финал», — заявил специалист на вопрос о том, какие впечатления у него остались от прошедшей игры.

«Одна команда выиграла, а другая проиграла», – добавил помощник наставника российской сборной Гинтарас Стауче.

В настоящее время Черчесов вместе с сотечественными игроками готовится к матчам отборочного тура Евро-2020.

Первые две игры пройдут 8 и 11 июня. Подопечные Черчесова сразятся со сборными Сан-Марино и Кипра соответственно.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» в шестой раз выиграл Лигу чемпионов.