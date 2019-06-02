Представители Неймара отреагировали на обвинения в изнасиловании

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Представители нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара опровергли обвинения в изнасиловании, передает РИА «Новости».

По словам потерпевшей, действия насильственного характера игрок совершил 15 мая в одном из отелей французской столицы. Отмечалось, что девушка прилетела в Париж после переписки со спортсменом в инстаграме.

Сообщалось, что Неймар оплатил ей билеты, а также снял номер в отеле. Находившийся в нетрезвом виде футболист сначала домогался до девушки, а потом изнасиловал ее.

«Хотя он был удивлен этой новостью, факты уже были известны игроку и представителям его команды, принимая во внимание тот факт, что несколько дней назад он стал жертвой попытки вымогательства, совершенной адвокатом из Сан-Паулу, который сказал, что представляет интересы предполагаемой жертвы», — приводит заявление команды Неймара Reuters.

Представители футболиста отметили, что доказательства попытки вымогательства будут в скором времени отправлены в полицию.

Ранее Неймар высказался об обвинениях в изнасиловании.