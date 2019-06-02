Неймар обвинен в изнасиловании, сообщила Sun
Нападающий сборной Бразилии по футболу и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар обвиняется в изнасиловании, сообщает «Советский спорт».
По информации газеты The Sun, бразильский форвард изнасиловал женщину. Преступление было совершено 15 мая в одном из отелей Парижа.
Однако заявление об изнасиловании жертва подала уже в Бразилии. Свой поступок она объяснила тем, что была слишком шокирована произошедшим и боялась обращаться с заявлением в полицию другой страны.
Ранее сообщалось, что Неймар вернулся к тренировкам в сборной Бразилии после травмы.