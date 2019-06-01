«Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» о проведении матча в России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/801/12376801/Messi-pic905-895x505-90825.jpg">

Петербургский «Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» о проведении товарищеского матча в России, передает «Советский спорт».

По информации Mundo Deportivo, сине-бело-голубые уже сделали предложение каталонскому клубу о встрече 1 августа.

Отмечается, что переговоры находятся в продвинутой стадии. Матч может пройти после возвращения чемпионов Испании из азиатского тура и перед участием в матче за Кубок Жоана Гампера.

Ранее нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о появляющемся временами желании подраться с соперниками во время матча.