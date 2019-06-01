Фанатов «Шальке-04» накажут за драку с покушением на убийство
Трем болельщикам «Шальке-04» предъявили обвинения за драку с фанатом «Манчестер Сити», сообщает «Советский спорт».
По информации AP, одному из фигурантов дела инкриминировали покушение на убийство, двум другим – нанесение тяжких телесных повреждений. Все трое продолжают находиться под стражей.
Нашумевшая драка произошла во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Шальке» – «Манчестер Сити» в феврале этого года. В ходе стычки болельщиков двух команд один из английских болельщиков получил серьезные увечья. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибами.
Ранее сообщалось, что болельщики «Шальке» попали зажигалкой в голову игроку дортмундской «Боруссии».