Фанатов «Шальке-04» накажут за драку с покушением на убийство

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Трем болельщикам «Шальке-04» предъявили обвинения за драку с фанатом «Манчестер Сити», сообщает «Советский спорт».

По информации AP, одному из фигурантов дела инкриминировали покушение на убийство, двум другим – нанесение тяжких телесных повреждений. Все трое продолжают находиться под стражей.

Нашумевшая драка произошла во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Шальке» – «Манчестер Сити» в феврале этого года. В ходе стычки болельщиков двух команд один из английских болельщиков получил серьезные увечья. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибами.

Ранее сообщалось, что болельщики «Шальке» попали зажигалкой в голову игроку дортмундской «Боруссии».