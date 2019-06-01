В «Бостоне» признали уникальность Тарасенко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/439/12369439/1-pic905-895x505-70511.jpg">

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк поделился мнением о противостоянии с «Сент-Луис Блюз» в финале Кубка Стэнли, передает «Советский спорт».

Счет в серии — 1-1. Лидер «Брюинз» отметил в составе «Блюз» российского форварда Владимира Тарасенко, который забивает уже четвертый матч подряд.

«Первое и самое главное — надо не давать ему бросать. Но сделать это сложно, потому что Тарасенко — просто невероятный игрок. Он особенный. Уникальный. Это один из тех игроков соперника, за кем надо следить особенно внимательно», — приводит слова Пастрняка официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что Тарасенко пропустил тренировку перед третьим матчем финала Кубка Стэнли.