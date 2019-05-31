Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей

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Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.

По словам источника в правоохранительных органах, спортсмен обратился в правоохранительные органы 31 мая. Потерпевший заявил, что 24 мая в его квартиру на улице Плющева в Москве зашли трое неизвестных, представившиеся сотрудниками полиции, а затем увезли в неустановленное место.

«Как сообщил заявитель, неизвестные удерживали его до 30 мая, пока он не подписал неустановленные документы, после чего со счетов его фирмы похитили 12 млн рублей», — сказал представитель полиции.

Отмечается, что в настоящее время правоохранительные органы занимаются розыском преступников.

Ранее сообщалось, что на Сицилии футболиста похитили на вертолете посреди игры.