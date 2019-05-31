Чемпионка UFC Андраде пережила вооруженное нападение

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Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в минимальном весе Джессика Андраде стала жертвой вооруженного нападения, сообщает «Советский спорт».

Утром 31 мая Андраде находилась в городе Нитерой в Бразилии. Машину спортсменки остановили грабители с оружием.

Преступники заставили бойца и ее жену Фернанду Гомес выйти из салона и передать мобильные телефоны. После нарушители закона скрылись на угнанном автомобиле, сообщает MMA Fighting.

Обе девушки не получили повреждений, но были сильно напуганы. Угнанная иномарка была застрахована.

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