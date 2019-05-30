Россиянка Блинкова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Россиянка Анна Блинкова вышла в третий круг теннисного турнира »Ролан Гаррос», передает «Советский спорт».
Во встрече второго раунда она одержала победу над представительницей Франции Каролин Гарсией со счетом 1:6, 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 56 минут.
В следующем круге Блинкова сыграет с победительницей матча Присцилла Хон (Австрия) — Мэдисон Кис (США).
Ранее сообщалось, что россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг <<Ролан Гаррос».
Теннис. «Ролан Гаррос». 2-й круг
Анна Блинкова (Россия) — Каролин Гарсия (Фрация) — 1:6, 6:4, 6:4