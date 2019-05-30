Россиянин Непомнящий выиграл в турнире Гран-при ФИДЕ

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На стартовом этапе серии турниров Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) победу одержал российский гроссмейстер Ян Непомнящий, передает «Советский спорт».

Своим выигрышем отечественный шахматист сделал серьезную заявку на выход в турнир претендентов на мировую корону 2020 года.

В двух первых финальных победах, проходящих 27 и 28 мая Непомнящий сразился с другим российским шахматистом Александром Грищуком. Встреча соотечественников оба раза завершилась ничьей.

Однако на тай-брейке 29 мая Непомнящий смог в быстрых шахматах черными фигурами завершить партию вничью, а белыми одержать победу во второй раз.

В итоге по результатам противостояния счет составляет 2,5-1,5.

«Я очень рад занять первое место в таком сильном турнире. Моей целью было дойти до полуфинала или, может быть, даже до финала. Однако выиграть турнир — особенно приятно. Раз я смог прийти к финишу первым — значит, сыграл неплохо в турнире. Однако сказать, что я находился в какой-то особо атомной форме, я не могу», — заявил российский гроссмейстер.

Ранее сообщалось, что шахматисты из Франции получили сроки за мошенничество.