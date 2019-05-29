УЕФА обязал клубы и сборные играть с соперниками из Косова на их поле

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал все клубы и сборные играть с соперниками из Косова на их территории, сообщает ТАСС.

Это относится ко всем командам, кроме сербских.

Об этом журналистам на пресс-конференции по итогам исполкома УЕФА рассказал президент организации Александр Чеферин.

Стоит отметить, что если команда откажется играть на поле Косова, то ей будет присуждено техническое поражение.

«Мы приняли решение, что любая команда, кроме сербской, которая будет играть против команд Косова в гостях, должна играть на их стадионе. Любые команды Косова должны проводить домашние матчи у себя», — сказал Чеферин.

Сборная Косова первый официальный домашний матч провела в сентябре прошлого года против команды Фарерских островов в Лиге наций, победив соперника со счетом 2:0.

Ранее президент УЕФА высказался об организации финала ЛЕ в Баку.