ФСИН сможет помочь Кокорину в реабилитации

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ФСИН России готова оказать всю необходимую помощь для реабилитации нападающему «Зенита» Александру Кокорину, передает РИА «Новости».

Об этом проинформировала замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, которая заявила, что Кокорину предоставят все необходимое в случае предписания врачей «Зенита».

«При нас он играл в настольный теннис, он стоял. Я спросила, хромает ли он. Кокорин ответил, что не может сказать точно, потому что расстояния маленькие, даже до спортзала необходимо проходить всего 50 метров, а это хорошо бы проверить на больших расстояниях, чтобы понять, как нога будет себя вести», - рассказала Меркачева в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев могут стать тренерами в колонии.