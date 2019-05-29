Фигуристка Медведева сменила цвет волос
Российская фигуристка Евгения Медведева решила сменить имидж, сообщает «Советский спорт».
О переменах она рассказала, используя инстаграм. 19-летняя спортсменка опубликовала в сторис видео, на котором виден баклажановый цвет волос.
Ролик тут же распространился в фанатских аккаунтах фигуристки в социальных сетях.
Недавно Медведева сделала десять откровенных признаний, отметив, в частности, что скучает по России каждый вечер, а также рассказав о желании пройти базовый курс японского языка.
В данный момент она находится в японском городе Сендай. На прошлой неделе фигуристка осталась недовольна услугами крупной канадской авиакомпании, по вине которой произошли проблемы с перелетом в Японию.
Ранее Медведева сделала выбор между Россией и Канадой.
Zhenya with red hair��#EvgeniaMedvedeva #Sendai #FaOI仙台 pic.twitter.com/0s9XQ2sVh8— MedvedevaNation (@MedvedevaNation) 29 мая 2019 г.