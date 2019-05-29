Фигуристка Медведева сменила цвет волос

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Российская фигуристка Евгения Медведева решила сменить имидж, сообщает «Советский спорт».

О переменах она рассказала, используя инстаграм. 19-летняя спортсменка опубликовала в сторис видео, на котором виден баклажановый цвет волос.

Ролик тут же распространился в фанатских аккаунтах фигуристки в социальных сетях.

Недавно Медведева сделала десять откровенных признаний, отметив, в частности, что скучает по России каждый вечер, а также рассказав о желании пройти базовый курс японского языка.

В данный момент она находится в японском городе Сендай. На прошлой неделе фигуристка осталась недовольна услугами крупной канадской авиакомпании, по вине которой произошли проблемы с перелетом в Японию.

Ранее Медведева сделала выбор между Россией и Канадой.