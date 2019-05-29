Капитан «Реала» раскритиковал президента из-за Роналду

<img src="//img.gazeta.ru/files3/627/12070627/RTS24DXA-pic905-895x505-65445.jpg">

Радиостанция Cadena Cer поделилась фрагментом беседы капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса и президента клуба Флорентино Переса, сообщает «Советский спорт».

Защитник был недоволен тем, что функционер не нашел достойную замену форварду Криштиану Роналду.

Во время разговора Рамос уговаривал Переса отпустить его из «Реала» бесплатно, показав удачное предложение из Китая. В ответ на это глава ответил: «Как я могу дать тебе уйти бесплатно? Если ты оставишь клуб, мне нужно будет заменить тебя, и это будет стоить недешево».

Рамос же в ответ напомнил, что президент обещал приобрести футболиста на место перешедшего в туринский «Ювентус» Роналду, однако так и не выполнил слово.

О желании Рамоса перейти из мадридского клуба стало известно 24 мая.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан намерен убедить Рамоса остаться.