Тренер Макгрегора рассказал об избиении Хабиба

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Боец Bellator и спарринг-партнер Конора Макгрегора Диллон Дэнис поведал о подробностях стычки между ирландцем и Хабибом Нурмагомедовым, передает «Советский спорт».

По его словам, Дэнис смог несколько раз ударить дагестанца во время стычки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 229.

«Я ударил его пару раз. Это было очень весело, я не вру. Хотя если бы такое случилось в клубе, я попал бы в тюрьму», — заявил спортсмен.

Он добавил, что Макгрегора считает старшим братом.

«Я каждый день будто бы смотрю на Мохаммеда Али. Он учит меня важным вещам. Особенно когда моя популярность стала для мня сумасшествием. Когда появились деньги, вещи, возможности. Сейчас я получаю огромные деньги за разовую рекламу в инстаграме. Я очень умен – и я в игре», — цитирует Дэниса New York Post.

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