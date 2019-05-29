Де Росси может перейти в клуб Бекхэма
Экс-хавбек и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси, который всю карьеру играл за римлян, может перебрать в MLS, сообщает «Советский спорт».
По информации AS, в услугах полузащитника нуждается владелец «Майами» Дэвид Бекхэм.
Его клубу предстоит дебютный сезон в лиге, команде необходим опытный игрок, который повел бы партнеров за собой и стал бы примером для них.
35-летний Де Росси вырос в академии «Ромы», выступил в 616 матчах во всех турнирах, в которых оформил 63 гола и отдал 54 результативные передачи.
Итальянцем интересовался и другой клуб лиги — «Нью-Йорк Сити».
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