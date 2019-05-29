«Челси» согласился снизить цену за Азара
Лондонский «Челси» готов продать нападающего Эдена Азара в мадридский «Реал» за £115 млн (около €130 млн), сообщает «Советский спорт».
По информации The Sun, английский клуб согласился снизить цену за футболиста со €150 млн.
Отмечается, что «Реал» предложил бельгийцу контракт на четыре года с зарплатой £400 тыс. в неделю. Сам игрок хочет, чтобы трансфер был оформлен до до 4 июня.
Соглашение Азара с «Челси» рассчитано до 30 июня 2020 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 51 матче, в которых забил 19 мячей и отдал 16 передач.
Ранее Азар заявил, что победа в Лиге Европы будет для меня идеальным прощанием.