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Российская фигуристка Евгения Медведева сделала выбор между Россией и Канадой, передает Sports.ru.

Медведева переехала в Канаду год назад. Она начала тренироваться у местного специалиста Брайана Орсера.

«Мой родной дом — Россия, а Канада — длительная командировка. Я точно изменилась здесь. Я чувствую, что мои изменения происходят в лучшую сторону, но не потому что сейчас живу и работаю за границей, просто мое взросление пришлось именно на это время. Желаю всем прекрасных перемен, где бы вы ни были!» — заявила фигуристка.

Спортсменка стала бронзовым призером чемпионата мира — 2019.

Ранее Медведева призналась в тоске по России.