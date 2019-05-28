Червиченко призвал Кононова прилюдно застрелиться

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко вновь критично отозвался о московской команде, передает Sport24.

В «Спартаке» решили оставить Олега Кононова главным тренером, несмотря на то, что команда завершила сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) на пятом месте, в последнем туре проиграв «Оренбургу» со счетом 0:2.

«Надо на себе волосы рвать или прилюдно застрелиться после того, как играет команда последние шесть туров. Я считаю, это полный позор. А что делает руководство «Спартака»? Это очередная дурость. Но они уже креативят давно, все уже привыкли и нормально к этому относятся. Нравится «Спартаку», что такой тренер будет руководить командой, это их выбор, их деньги. Они вправе делать, что угодно, они с таким успехом могут оставить команду и без тренера», — заявил Червиченко.

Ранее экс-вратарь «Спартака» оценил шансы Кононова в команде.