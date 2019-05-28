Защитник «Барселоны» прокомментировал неудачи команды

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Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал неудачное завершение сезона для каталонского клуба, передает «Советский спорт».

Каталонцы смогли выиграть только один титул — «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании. Однако затем команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии полуфинала турнира после поражения от «Ливерпуля». Также каталонский клуб уступил «Валенсии» в финале Кубка Испании.

«Хорошо это или плохо, мы избаловали людей тем, что выиграли так много титулов. А завоёвывать трофеи трудно. Должны больше ценить победу в чемпионате, потому что складывается впечатление, что если ты победил только здесь, то сезон можно считать провальным.

Если не считать эти две игры, то это был мой лучший сезон в карьере. Как и все люди, допускаю ошибки, не должно быть от этого стыдно. Теперь пришло время для восстановления», — цитирует защитника Marca.

В составе «Барселоны» Альба пять раз выиграл чемпионат, четыре раза Кубок Испании, трижды Суперкубок Испании, а также по одному разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что трансфер Гризманна в «Барселону» находится под угрозой.