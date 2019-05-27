Констатинова рассказала об отношении к Загитовой и Медведевой
Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о своем отношении к Евгении Медведевой и Алине Загитовой, передает «Советский спорт».
В своем инстаграме спортсменка ответила на вопросы своих подписчиков. Пользователи не могли не спросить Констатинову о том, как она относится к именитым фигуристкам.
Константинова рассказала, что к Загитовой она относится хорошо, а вот с Медведевой поддерживает дружеские отношения.
Ранее сообщалось, что Медведева поразила пользователей новым фото.