Констатинова рассказала об отношении к Загитовой и Медведевой

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Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о своем отношении к Евгении Медведевой и Алине Загитовой, передает «Советский спорт».

В своем инстаграме спортсменка ответила на вопросы своих подписчиков. Пользователи не могли не спросить Констатинову о том, как она относится к именитым фигуристкам.

Константинова рассказала, что к Загитовой она относится хорошо, а вот с Медведевой поддерживает дружеские отношения.

Ранее сообщалось, что Медведева поразила пользователей новым фото.