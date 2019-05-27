«Манчестер Юнайтед» покидает гонку за защитником «Аякса»

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Руководство английского «Манчестер Юнайтед» приняло решение прекратить борьбу за защитника амстердамского «Аякса» Маттейса Де Лигта, передает «Советский спорт».

Как сообщает Sky Sports, манкунианцы решили отозвать свое предложение, так как поняли, что игрок хочет перейти в каталонскую «Барселону».

В связи с этим, «МЮ» не видят смысла в продолжении борьбы за 19-летнего защитника голландцев.

Руководство английского клуба намеревалось выплачивать ежегодно по €14 млн футболисту.

Сообщалось, что такое предложение от «Манчестер Юнайтед» поставило под угрозу переход Де Лигта в стан «Барсы».

Сине-гранатовые предлагали €74 млн за трансфер.

В завершившемся сезоне Де Лигт принял участие в 55 матчах в составе «Аякса». Он стал автором семи мячей и четырех результативных передач.

Соглашение игрока с «Аяксом» рассчитано до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в Гее из «Эвертона».