Медведев поздравил сборную России с бронзой на ЧМ-2019

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил сборную России по хоккею с победой в матче с Чехией, передает ТАСС.

Отечественная команда заняла третье место по итогу прошедшей встречи в мировом турнире.

Слова Медведева передал пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

«Председатель правительства пожелал хоккеистам и тренерскому штабу сборной дальнейших успехов», — сказал пресс-секретарь.

Матч команд прошел 26 мая, закончившись со счетом 3:2.

Ранее были названы лучшие игроки чемпионата мира — 2019.