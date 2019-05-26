Медведев поздравил сборную России с бронзой на ЧМ-2019
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил сборную России по хоккею с победой в матче с Чехией, передает ТАСС.
Отечественная команда заняла третье место по итогу прошедшей встречи в мировом турнире.
Слова Медведева передал пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
«Председатель правительства пожелал хоккеистам и тренерскому штабу сборной дальнейших успехов», — сказал пресс-секретарь.
Матч команд прошел 26 мая, закончившись со счетом 3:2.