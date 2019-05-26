«ПСЖ» ищет замену Буффону в «Тоттенхэме»

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Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис может вновь переехать во Францию, передает «Советский спорт».

По информации Le 10 Sport, руководство «Пари Сен-Жермен» рассматривает игрока как замену Джанлуиджи Буффону.

Парижане пока еще не смогли договориться с Буффоном по новому контракту. 41-летний итальянец не уверен, что для него есть какой-то смысл оставаться в парижском клубе на следующий сезон.

За «Тоттенхэм» Льорис провел 33 матча в Английской премьер-лиге (АПЛ), в 12 из которых он не пропустил ни одного мяча.

В Англии вратарь провел семь сезонов.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов потратить свыше €90 млн на покупку игроков «Борнмута».