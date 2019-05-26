«ПСЖ» ищет замену Буффону в «Тоттенхэме»
Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис может вновь переехать во Францию, передает «Советский спорт».
По информации Le 10 Sport, руководство «Пари Сен-Жермен» рассматривает игрока как замену Джанлуиджи Буффону.
Парижане пока еще не смогли договориться с Буффоном по новому контракту. 41-летний итальянец не уверен, что для него есть какой-то смысл оставаться в парижском клубе на следующий сезон.
За «Тоттенхэм» Льорис провел 33 матча в Английской премьер-лиге (АПЛ), в 12 из которых он не пропустил ни одного мяча.
В Англии вратарь провел семь сезонов.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов потратить свыше €90 млн на покупку игроков «Борнмута».